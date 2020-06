Sono 126 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone che hanno contratto il virus che adesso è di 240.436.



Il numero totale degli attualmente positivi è di 16.496, 185 in meno rispetto a ieri. Tra i positivi, 96 (2 in meno rispetto al dato precedente) sono in cura presso le terapie intensive, 1.120 (40 in meno) sono ricoverati con sintomi e 15.280 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 188.891, in aumento di 305 rispetto al dato di giovedì.

Oggi i morti sono 6 e portano il totale dei decessi a 37.744.



"Il virus è fondamentalmente lo stesso", ha dichiarato l'epidemiologo Pierluigi Lopalco intervistato nella trasmissione Agorà estate. "Se prendiamo una singola particella virale non è cambiata granché rispetto a qualche mese fa. Quello che è cambiato, invece, è la circolazione del virus che è a bassa intensità.Ci sono meno portatori in giro e quelli che abbiamo sono per lo più asintomatici e hanno una carica virale più bassa. Questo non vuol dire che dobbiamo lasciarlo circolare liberamente, perché se lo facessimo, la sua circolazione riprenderebbe forza e aumenterebbe la carica virale in circolazione".



Nel frattempo il presidente della Lombardia, la regione dove il contagio è ancora più presente rispetto alle altre, ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine ancora per 15 giorni, fino alla metà di luglio.