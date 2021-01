Nella prima regata di semifinale della Prada Cup 2021, il team italiano di Luna Rossa Prada Pirelli mette in cassaforte due punti d’oro contro American Magic.

Niente da fare per la barca statunitense che ha dovuto cedere le prime due regate di semifinale a una straordinaria quanto veloce Luna Rossa.







Nella prima regata, la barca italiana dopo un’ottima partenza è riuscita a mantenere il comando chiudendo davanti ad American Magic con un vantaggio di 2’43”. Questo, nonostante l’imbarcazione statunitense abbia fatto registrare il nuovo record di velocità di 53,31 nodi, in altre parole 98,7 km/h.

Anche la seconda regata se l'è aggiudicata Luna Rossa con un vantaggio sugli avversari stavolta ancora più marcato di 3’07”, che così ipoteca il passaggio alla finale della Prada Cup 2021.







La semifinale si disputa su 7 regate, ma bastano 4 vittorie per staccare il pass per la finale e sfidare così i britannici del team Ineos UK. Il vincitore della Prada Cup 2021 andrà a poi a scontrarsi con il team New Zealand per la Coppa America (6-15 marzo).