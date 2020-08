Continua a crescere il numero dei contagiati in Italia. Adesso sono arrivati a 1.071 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è stato di 77.674 (circa 6mila in più rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è arrivato a 258.136.

Nel dato pubblicato oggi, c'è solo la Valle d'Aosta tra le regioni con zero contagi, mentre Lombardia (185 casi), Veneto (160) e soprattutto il Lazio (215) sono quelle con il numero maggiore di casi, ed è da sottolineare - anche oggi - che nel Lazio sono stati effettuati solo circa la metà dei tamponi rispetto alle altre due regioni: 7.792 contro i 12.957 della Lombardia e i 13.886 del Veneto.

Secondo quanto ha comunicato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, i positivi sono prevalentemente collegati a un focolaio in Sardegna 45% (97 casi), sono in prevalenza giovani e asintomatici.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 17.503, 835 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 64 (5 in meno di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 924 (5 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 16.515 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (825 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 205.203, in aumento di 243 rispetto al dato di venerdì. Oggi i morti sono 3, con il totale dei decessi che sale a 35.430.