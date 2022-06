Il Dictyostelium è un genere di amebe appartenente all'ordine Dictyosteliida della classe Stelamoebea. Comprende specie che vivono in forma unicellulare nel terreno del sottobosco.Questi organismi si cibano di batteri e si riproducono asessualmente, ma possiedono la singolare capacità di formare aggregati pluricellulari in caso di condizioni ambientali avverse, in particolare in carenza di cibo. La forma aggregata, prende il nome di pseudoplasmodio, assomiglia ad una lumaca e come tale è in grado di spostarsi alla ricerca di condizioni migliori. In condizioni ambientali opportune, la forma migrante, dà origine ad un corpo fruttifero, supportato da un peduncolo, in grado di produrre spore di resistenza che germinano in condizioni ambientali favorevoli, dando origine a nuove amebe.La specie maggiormente studiata è Dictyostelium discoideum, considerata un modello della biologia dello sviluppo, in quanto è in grado di effettuare la chemiotassi, ossia è in grado di indirizzare il proprio movimento verso una maggiore concentrazione di sostanze attraenti; attua inoltre un processo di embriogenesi, di differenziazione cellulare, comunica per formare aggregati, trasduce i segnali e compie fagocitosi. (Wikipedia)

Embè? Viene da dire... È solo per "illuminare" coloro che si sarebbero chiesti del perché Beppe Grillo abbia titolato #Dictyostelium il post odierno del suo blog sull'attuale mal di pancia di Luigi Di Maio e dei suoi adepti che agita in questi giorni il Movimento 5 Stelle:

"La luce del sole - scrive Grillo - è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull’oscurità. Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà.Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di Stanford di accettare la morte come agente di cambiamento della vita e disse loro “ora il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete spazzati via. Scusate se sono così drastico, ma è vero”. La sua Apple è oggi diventata la più grande impresa del mondo e la Silicon Valley resta la culla dell’innovazione tecnologica. Ma nella vicina Arizona c’è anche una foresta pietrificata da milioni di anni [Petrified Forest National Park, ndr].Siamo tutti qui per andarcene, comunque, ma possiamo scegliere di lasciare una foresta rigenerata o pietrificata".

Ognuno è libero di interpretare come meglio crede quanto ha scritto Grillo. Personalmente, credo che inviti il democristianissimo Luigi Di Maio a dire apertamente che cosa voglia fare, "con coraggio e senza espedienti", dato che di regole democratiche e possibilità di chiarimenti adesso il M5s li ha rispetto all'era Casaleggio padre e Casaleggio figlio.

Naturalmente, la stampa in Italia ha i propri interessi e deve rispondere ai propri padroni, così come molti politici... quindi tende a fare di tutta l'erba un fascio, descrivendo un Grillo che distribuirebbe maledizioni a destra e a manca per incolpare Conte e Di Maio dell'attuale crisi che agita il Movimento.

In base a quanto ha scritto oggi, Grillo - opinione personale - si è schierato dalla parte di Conte e invita il miracolato ministro degli Esteri a dire che cosa voglia fare... una volta per tutte.