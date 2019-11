Tratti morbidi ma incisivi per l'arte di Piero Crivellari, che instaura un dialogo con la tela in cui "il particolare incontra il ruolo di valore aggiunto", come afferma il curatore della mostra Piero Garibaldi.

Il vernissage dell'esposizione che il Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi (LU) dedica all'artista di Pietrasanta (LU) si terrà in data 09/11/2019, con il saluto dei responsabili degli enti che, con il loro patrocinio, hanno promosso l'evento.