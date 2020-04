Il totale delle persone contagiate da Covid-19, al 27 aprile, è 199.414, con un incremento rispetto a domenica di 1.739 nuovi casi. Il numero totale di quelle attualmente positive è di 105.813, con una decrescita di 290 assistiti rispetto a ieri.

I casi attualmente positivi sono 35.441 in Lombardia, 15.508 in Piemonte, 12.225 in Emilia Romagna, 8.860 in Veneto, 5.983 in Toscana, 3.580 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.310 nelle Marche, 2.877 in Campania, 2.912 in Puglia, 1.707 nella Provincia autonoma di Trento, 2.123 in Sicilia, 1.258 in Friuli Venezia Giulia, 2.030 in Abruzzo, 940 nella Provincia autonoma di Bolzano, 287 in Umbria, 776 in Sardegna, 235 in Valle d’Aosta, 782 in Calabria, 217 in Basilicata e 200 in Molise.

Tra gli attualmente positivi 1.956 sono ricoverati in terapia intensiva, con una decrescita di 53 pazienti rispetto a 24 ore fa, mentre 20.353 sono le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.019, e 83.504 persone quelle in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e dei guariti sale invece a 66.624, in aumento di 1.696 rispetto a 24 ore fa, così come i deceduti che oggi sono stati 333, facendo così salire il totale a 26.977.



Tra le tante polemiche di giornata a seguito delle misure annunciate dal premier Conte nella conferenza stampa di domenica per descrivere la cosiddetta fase 2, quella relativa ai "congiunti" e quanto esteso dovesse essere considerato tale termine. I social si sono scatenati sull'argomento. Così, Palazzo Chigi è intervenuto per chiarire, dichiarando che anche fidanzati e "affetti stabili" sono da considerarsi tra i "congiunti" a cui sarà possibile far visita.

A scanso di equivoci, la presidenza del Consiglio ha anche fatto sapere che nei prossimi giorni saranno pubblicate nuove "faq" che spiegheranno l’applicazione concreta delle norme contenute nel dpcm del 26 aprile.