"Nei prossimi giorni il Governo emanerà un decreto dove verrà stabilito un vero e proprio cronoprogramma. Certamente dal 1 aprile inizierà una fase di allentamento delle misure restrittive. Fin da subito ci saranno delle situazioni in cui il green pass non sarà necessario. Ad esempio, negli spazi all'aperto, nei bar e nei ristoranti, dal 1 aprile non sarà più necessario richiedere il green pass. E poi arriveremo ad un'estate senza più restrizioni". "C'è un incremento dei contagi, in Italia come in altri Paesi europei. C'è una nuova crescita dei contagi, ma fortunatamente siamo davanti a numeri sotto controllo, con una situazione negli ospedali assolutamente gestibile. Mantenere alta l'attenzione sull'importanza della terza dose. Il virus può mutare ancora e possono ancora arrivare nuove varianti, anche se con la popolazione vaccinata, siamo più protetti".

Queste le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute, il geometra Andrea Costa (Noi con l'Italia), intervistato nella trasmissione Radio Anch'io su Rai Radio 1.