E siamo alle solite, come nel più scaltro e ridicolo copione della vecchia DC. A due mesi dalle elezioni si vuol far credere che non solo verrà fatto un aeroporto a Pontecagnano, ma addirittura una stazione ferroviaria... oltre, ovviamente, alla ben nota metropolitana.

«Realizzare una stazione ferroviaria nei pressi dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi», l'obiettivo di Felicia Gaudiano (M5s), portavoce al Senato per il MoVimento 5 Stelle, che rivela nuovi dettagli sulla realizzazione dell'aeroporto realizzato a Pontecagnano Faiano...

www.salernotoday.it/cronaca/aeroporto-stazione-ferroviaria-felicia-gaudiano-25-luglio-2022.html

Uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una stazione ferroviaria nei pressi dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. È quanto contenuto nell'emendamento presentato nell'ambito del Dl Trasporti dai senatori del Movimento Cinque Stelle Felicia Gaudiano ed Andrea Cioffi.La proposta di entrambi! “La stazione - spiega la senatrice Gaudiano - consentirà anche ai turisti che arrivano all’aeroporto di accedere comodamente a tutta la costa e alle aree interne. Si tratta di un’opera strategica e indispensabile per garantire un pieno sviluppo del territorio e assicurare servizi ai cittadini. Il nostro territorio, con le sue eccellenze enogastronomiche e le meravigliose località turistiche e archeologiche, merita una rete di trasporti adeguata e moderna che renda la provincia di Salerno accessibile e veloce. Il Dl trasporti e mobilità al momento prosegue il suo iter nella Commissione trasporti e infrastrutture del Senato. Nonostante l’attuale scenario politico e la crisi di governo completerà il suo iter e per questo noi continuiamo a lavorare per il bene dei territori.

Ovvio che si cerca di buttare fumo negli occhi, magnificando chissà quali grandi successi senza neppure conoscere cosa ha scritto già da mesi RFI...

Nell'uso comune, senza entrare nel dettaglio, "parliamo di voli Pindarici", con rispetto per Pindaro.

In realtà, e non dovrei essere io a dirlo ai due, non solo l’aeroporto Costa D’amalfi è ancora davvero al palo perché non sono neppure iniziati gli espropri, nonostante anche l’assessore regionale Cascone racconti che è tutto a posto. Questo cronoprogramma sembra poco credibile che si stia rispettando.

Ma anche sul fronte stazione, terzo binario metropolitana e altro... la stessa RFI che ha chiesto la VIA ha qualche problema.

Dovrebbero chiedere, prima di scrivere castronerie, cosa dice a proposito della fattibilità di tali opere appunto la stessa RFI. E comunque se l'orizzonte temporale per l'aeroporto è il 2043, anche se appare improbabile che possa esser realizzato, la linea ferroviaria, la metropolitana, la stazione metropolitana e ferroviaria saranno o sogni o opere del terzo millennio.

Sembra in realtà che al momento non esiste neppure la possibilità di prendere in considerazione l'idea.

Comunque, il gioco elettorale è anche per i creduloni, qualcuno li crede e forse darà qualche voto.

In realtà le cose non stanno proprio così, lo sto dicendo da 7 anni e oramai è "storia infinita".

Molti chiedono a che punto sia l'aeroporto... io direi a coloro che lo stanno costruendo di farci qualche foto dei "centimetri" di cui hanno al momento allungato la pista! E' così semplice... mettete le foto dell'opera... in costruzione!

Purtroppo, l'ex Movimento 5 stelle continua a commettere errori, a raccontare castronerie, a non rispettare i territori, il consumo del territorio... Inoltre ,e non meno importante, sentire una "senatrice" donna che se ne frega della scienza e pur "donna" fa finta di non conoscere cosa significhi il rapporto tra metalli pesanti e cancro mammario e patologie tiroidee e altro, è veramente sconfortante, tanto da voltar pagina e sorridere a tanta ignoranza in materia. Quanta poca attenzione a quello che davvero sta accadendo, alle problematiche del territorio , ai problemi dell'agricoltura e della salute. Sembra che per qualcuno esista solo il fumo negli occhi da gettare ai poveri cilentani.

Alla fine, è come se i due senatori volessero far passare la domenica della Palme come se fosse il Natale.