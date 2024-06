La croccantezza della pasta frolla che incontra la morbidezza della crema chantilly e la dolcezza succosa dei fichi freschi. Un'esplosione di sapori che conquisterà anche i palati più esigenti.

La crostata di fichi e crema chantilly è un dolce semplice da realizzare, ma dal risultato scenografico e delizioso. Seguendo i passaggi descritti, anche i meno esperti in pasticceria potranno sfornare una torta che lascerà tutti a bocca aperta.

La base è una pasta frolla friabile e saporita, che accoglie un goloso strato di crema chantilly preparata con latte, tuorli, zucchero, farina e a piacere , un baccello di vaniglia per un aroma inconfondibile. A coronare il tutto, fichi freschi tagliati a metà, disposti a mosaico sulla crema e spolverizzati con un velo di zucchero per un tocco di croccantezza.

Un dolce perfetto per concludere un pranzo in famiglia o per una merenda golosa. La crostata di fichi e crema chantilly si conserva in frigorifero per 2-3 giorni, coperta con una campana di vetro.

Un trionfo di gusto e semplicità che vi conquisterà al primo assaggio!