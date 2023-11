Viva preoccupazione aleggia non solo fra i cittadini, ma anche fra le forze politiche, tra cui il circolo mamertino del Partito Democratico, che per bocca del suo presidente Gioacchino Abbriano ha emanato la seguente nota:

“Di fronte alle concrete minacce contro l’Ospedale e più in generale alla sanità pubblica, come temevamo, la risposta delle istituzioni locali tende a creare una cortina fumogena per coprire le responsabilità ed i responsabili, che sono esclusivamente i rappresentanti politici del centro destra del nostro territorio.

Ben comprendiamo che molti Sindaci non possono denunciare le colpe dei loro referenti, che spesso sono gli stessi che li hanno piazzati nel ruolo che attualmente occupano e proprio perché la Salute di tutti i cittadini non può essere affidata allo scarico delle responsabilità, alla colpevole inerzia di chi doveva denunciare e non l’ha fatto, alla incapacità di individuare ed imporre le soluzioni necessarie ed urgenti, il Coordinamento Cittadino del Centrosinistra, nel ribadire la richiesta di un Consiglio Comunale urgentissimo, alla presenza della Commissione Sanità dell’ARS, invita la popolazione a manifestare compatta con appuntamento sabato alle ore 10 davanti ai cancelli dell’Ospedale “Fogliani” di contrada Grazia, nella convinzione che solo una vasta mobilitazione popolare potrà fermare la deriva della Sanità Pubblica verso le strutture private”.