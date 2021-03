Secondo i dati della Regione Campania sono 2.644 i positivi nelle ultime 24 ore di cui 702 sintomatici (ieri erano 684) su 22.066 tamponi esaminati. Sale il tasso di incidenza che eri era 10,85% ed oggi è 11.98%. 29 i decessi e 1.418 le persone guarite. Si registra un leggero calo per i posti letto occupati in terapia intensiva che passano dai 156 di ieri ai 149 di oggi. Aumentano, invece, i posti letto occupati in degenza: ieri erano 1492 ed oggi sono 1502.

Questa la dichiarazione del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca :

"Continuiamo a registrare un numero di positivi estremamente elevato, ieri 2700 in più con quasi 500 positivi sintomatici, se nell'ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero".

In realtà troppa gente si è vista in giro a Napoli e Salerno, troppe norme sono state disattese. Purtroppo il virus e le sue varianti si stanno diffondendo tra la gente a catena e le code davanti ai pronto soccorso dei vari ospedali iniziano ad essere importanti.

I sintomatici lievi "devono essere curati a casa". Bisogna iniziare a comprendere che è possibile superare la fase covid sintomatica se si rispettano alcune precauzioni. Bisogna monitorare la Po2 e stare attenti se scende al di sotto di 92. Inutile spaventarsi per una febbre che supera i 38° e richiedere assistenza agli ospedali o al 118 se non esistono seri segni di compromissione dello stato generale e specialmente della respirazione. Neppure bisogna pretendere che la febbre scenda entro due tre giorni. Il virus non è quello dell'influenza.

Bisogna poi stare attenti ai contatti e seguire istruzioni dell'Usca per quanto riguarda i tamponi.

E' una pandemia reale, è un virus particolare e siamo "in emergenza" anche perché troppi invadono anche senza motivo le strutture pubbliche.

Evitate di fare i medici e di leggere le terapie in rete, consultatevi con il vostro medico e seguite le sue istruzioni, restate in contatto con lui. Non c'è bisogno di fare molto se si è lievemente sintomatici o poco sintomatici.

Bisogna anche avere pazienza e guardare avanti con fiducia.

E' saltata la Pasqua e anche la Pasquetta, ma diciamoci la verità... salterà anche la stagione turistica e balneare. Non si riuscirà a giungere a quei mesi senza avere ancora problemi. Inoltre, speriamo che non venga fuori qualche variante che ci obblighi a modificare i vaccini .