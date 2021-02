Gli ex militari cacciati dalle forze armate a causa della loro omosessualità adesso potranno reclamare le medaglie perdute.

Il Governo di Boris Johnson, infatti, anche se in ritardo riabiliterà i soldati britannici gay e lesbiche, cacciati dall'esercito a causa del loro orientamento sessuale

Potrà suonare strano e incredibile che nel Regno Unito fino agli anni 2000, ai cittadini britannici dichiaratamente gay e lesbiche era vietato prestare servizio nelle forze armate, mentre le persone transgender sono state ufficialmente autorizzate a prestare servizio solo a partire dal 2014.

Finché non sono stati ufficialmente riconosciuti, per i soldati in servizio scoperti ad essere gay e lesbiche il trattamento è stato quello di una condanna da parte della Corte Marziale, la radiazione con infamia dalle forze armate, il ritiro di tutte le onorificenze conquistate sul campo e anche mesi di carcere. Si calcola che circa 250 militari ogni anno abbiano subito questo trattamento per il loro orientamento sessuale.

«Coloro che prestano servizio nelle nostre forze armate meritano ogni riconoscimento per il loro lavoro. È stata una grande ingiustizia che questo sia stato negato ad alcuni membri, semplicemente a causa della loro sessualità. Accolgo con grande favore il fatto che possiamo ora riparare questo errore storico». (Boris Johnson Primo Ministro Regno Unito)

Those who serve in our Armed Forces deserve every recognition for their service. It was a very great injustice that this was denied to some members simply because of their sexuality. I hugely welcome the fact we can now address this historic wrong. https://t.co/JRfC1TeJhQ