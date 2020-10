La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa ha reso noto il documento che sarà inviato ai vari governi europei con le indicazioni per nuove azioni a contrasto del Covid-19.

The #COVID19 situation is very serious. But we can slow down the spread of the virus if everyone takes responsibility. We have learnt from the 1st wave. Today we’re stepping up our common response.https://t.co/xAFxBWxEMk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2020



“Molte cose sono state fatte in modo corretto nella prima ondata - ha detto la presidente della Commissione Ue - però le strategie di allentamento delle misure sono state troppo veloci: le misure sono state allentate troppo presto, ecco perché c'è la seconda ondata, che non sappiamo neppure se sarà l'ultima”. “Nello scenario migliore vi sarà una disponibilità di dosi di vaccino anti-Covid fino a 50 milioni di dosi al mese, possibilmente da aprile”.“La situazione relativa alla COVID-19 – ha detto - è molto grave. La risposta dell'UE deve essere più forte. Oggi variamo ulteriori misure di lotta contro il virus che vanno: da un maggiore accesso ai test rapidi all'agevolazione degli spostamenti in sicurezza, in caso di necessità, passando per la preparazione delle campagne di vaccinazione. Invito gli Stati membri alla massima collaborazione. Agendo oggi con coraggio contribuiremo a salvare vite umane e a proteggere posti di lavoro. Nessuno Stato membro uscirà in sicurezza da questa pandemia se non insieme a tutti gli altri”.



Secondo Stella Kyriakides, che è commissario per la salute e la sicurezza alimentare Ue, “l'incremento dei tassi di contagio da Covid in tutta Europa è molto allarmante. Serve un'azione decisa e immediata dell'Europa per proteggere vite umane e posti di lavoro, alleviare la pressione sui sistemi sanitari e contenere la diffusione del virus. Il mese prossimo compiremo il primo passo verso la creazione di un'Unione europea della salute. Nel frattempo gli Stati membri devono migliorare la cooperazione e la condivisione dei dati. È l'anello più debole del sistema di sorveglianza dell'UE che ne determina la forza. Possiamo superare questa crisi solo dando prova di una vera solidarietà europea e lavorando insieme. Insieme siamo più forti”.

Al seguente indirizzo è possibile scaricare il documento:

drive.google.com/file/d/1X35cbhUNcDxEEqfg-uZ4P-LNe0TeFiW4/view?usp=sharing