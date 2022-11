Nuovo passo falso del Milan che allo Zini, contro la Cremonese, non va al di là di un pari senza reti. L'undici di Pioli può vantare il 74% di possesso palla, diverse occasioni da gol e persino una rete, annullata poi per fuorigioco.

Però tutto questo non permette ai rossoneri di mantenere il passo del Napoli, ieri ancora vincente, anche se va considerato che sul proprio cammino il Milan ha trovato una fenomenale opposizione nel portiere Carnesecchi, migliore in campo e giovane dal sicuro avvenire.

Dopo il terzo pareggio in trasferta, sono adesso 8 i punti di distacco dal Napoli. 12 punti in 7 partite lontano da San Siro è il bilancio dei rossoneri in questa stagione, facendo registrare un trend sicuramente peggiore rispetto a quello dello scorso anno che contribuì in maniera decisa alla conquista dello scudetto.

Con 30 punti, il Milan è comunque secondo in classifica, mentre la Cremonese al settimo pareggio in 14 incontri (nessun'altra squadra ha ottenuto lo stesso risultato) sale a 7 punti, avendo fatto registrare anche 7 sconfitte.