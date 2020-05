Nessuno poteva immaginare che sarebbe scoppiata un'emergenza così forte come quella legata al coronavirus.

Questo, purtroppo, ha messo a nudo un grosso errore commesso dalle banche centrali, ovvero l'aver usato troppo a lungo l'arma dei tassi bassi per sostenere le economie dei rispettivi Paesi.

Arma che negli Stati Uniti e nel Regno Unito è stata utilizzata per rilanciare i sistemi finanziari colpiti dalla crisi del 2008, mentre in Europa e Giappone anche come mezzo per respingere la deflazione.

Per questo, adesso che servirebbe davvero ridurre i tassi, non c'è più niente da abbassare e per affrontare l'attuale crisi si cerca di far piovere denaro per spegnere l'emergenza Covid, anche se tale strategia potrebbe avere conseguenze imprevedibili, tra deflazione e inflazione, in base al rapporto domanda offerta.