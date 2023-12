Il 27 novembre leader religiosi di tutto il mondo si sono riuniti a Jakarta in un summit per affrontare le situazioni di guerra in atto in Medio Oriente e in altre parti del pianeta. Di seguito il documento finale che hanno sottoscritto, pubblicato in adista.it. Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati condivide l'iniziativa.

Vertice Internazionale delle Autorità Religiose (International Summit of Religious Authorities - ISORA)

Il ruolo della religione nell'affrontare la violenza in Medio Oriente e le minacce a un ordine internazionale basato sulle regole Analisi e Call to Action: