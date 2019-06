Record mondiale per la giovane scalatrice di soli 10 anni, Selah Schneiter.

In compagnia del padre, la ragazzina ha conquistato la parete verticale di 900 metri, denominata The Nose", di "El Capitan" "The Nose" di El Capitan, una delle formazioni rocciose più impegnative e famose tra quelle presenti nel Yosemite National Park in California.

Prima di lei altri due giovani scalatori, un po' più grandi, avevano compiuto la stessa impresa.