"Sono Raffaele D’Amico in arte Raff D’Amico, ho sempre avuto la passione per la musica e il canto.

Dopo una lunga carriera come dj e fonico sono riuscito a coronare il mio sogno, il sogno di una canzone (titolo del mio primo cd) grazie alla mia produzione che ha creduto in me e nella mia musica, la Rey Production.

La canzone che presenterò in questo festival si intitola: Sotto questo temporale e parla dell’amore della mia vita, mia moglie.

Appunto sotto questo temporale, nel bene e nel male l’amore per lei trionferà sempre e mi darà sempre la forza di superare le difficoltà della vita, insieme a lei."





Link Instagram:

www.instagram.com/raff.damico