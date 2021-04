Intorno al 330 a.C., uno scultore greco di nome Prassitele fu incaricato di creare una scultura della dea Afrodite sull'isola di Kos. Ha risposto, così ci racconta lo scrittore romano Plinio, realizzando due statue: una completamente vestita e un'altra in cui Afrodite era nuda.

Gli isolani di Kos hanno reagito con orrore alla statua nuda e hanno chiesto la versione vestita. Sentendo che una statua di Afrodite del grande scultore avrebbe potuto costare poco, la vicina città di Cnido acquistò questa statua nuda e l'Afrodite di Cnido, come divenne nota, fu installata nel santuario di Cnido per la dea.

Allora, perché la gente di Kos era stata così inorridita alla prospettiva di una statua di Afrodite nuda, che era, dopo tutto, la dea dell'amore e del sesso? La risposta stava nelle convenzioni scultoree del tempo - e a loro volta nei costumi sociali della società greca - che non permettevano alle donne, per non parlare delle dee, di essere mostrate nude nella scultura. Gli uomini erano nudi nella scultura greca da oltre 350 anni, ma l'Afrodite di Prassitele è stata la prima scultura femminile nuda a grandezza naturale nella storia greca.

L'Afrodite di Cnido raccolse un seguito servile di ammiratori nell'antichità. La statua era ambita dai marinai, uno dei quali si diceva fosse così innamorato di questa immagine di Afrodite che di notte entrò di nascosto nel santuario e cercò di fare sesso con la statua, lasciando una macchia inappropriata sulla coscia di Afrodite.

Gli scrittori impazzivano di prose sul modo in cui il marmo prendeva vita nella rotondità delle sue cosce e nella sua bocca leggermente aperta. La statua stuzzicava lo spettatore, soprattutto nel posizionamento delle mani di Afrodite: una sul suo accappatoio al suo fianco, l'altra si muoveva per coprire i suoi genitali esposti in un modo che sembrava quasi attirare l'attenzione. Ci stava facendo cenno di entrare o ci stava spingendo via? Stava accogliendo l'attenzione o si stava proteggendo modestamente?

Poesie tardo ellenistiche ritraggono la dea confusa da quanto fosse simile alla sua figura la statua. "Come mi vedeva Prassitele nuda?" si dice che abbia chiesto, per metà lamentandosi dell'invasione della sua privacy e per metà confermando la sua nuda bellezza.

L'Afrodite di Cnido è diventata così famosa, infatti, che ha ispirato generazioni di artisti in tutto il mondo antico a fare copie. La statua di Afrodite dopo la produzione della statua di Afrodite, che imitava o giocava con la posizione e la posizione dell'Afrodite di Knidian, e quindi la sua ambiguità sessuale.

Alcune di queste imitazioni misero la mano di Afrodite, che era stata sul suo accappatoio, sul suo seno per aumentare il senso di auto-protezione, mentre altre tolsero entrambe le mani per farle sfoggiare tutto. Fu creata un'Afrodite in cui, di fronte, sembrava completamente vestita, ma dietro si poteva trovare che sollevava il vestito per esporre il sedere.

Un'altra Afrodite è stata scolpita con una pantofola in mano per scongiurare i tentativi di un satiro di spingere la sua mano lontano dai suoi genitali. Queste Afroditi fumo e specchio, create in tutto il mondo ellenistico e romano, esistono oggi nei musei di tutto il mondo: la Venere Colonna (Venere è il nome romano di Afrodite), la Venere Capitolina, la Venere Medici, la Venere Barberini, La Venere di Milo, la Venere Borghese, l'Afrodite Kallipyrgos (che si traduce come "Afrodite dal bel culo") - l'elenco potrebbe continuare.

Ma l'originale Afrodite di Knidos non sopravvive. Dopo essere stata rubata a Cnido, fu vista l'ultima volta nel palazzo di Lausio a Costantinopoli nel periodo paleocristiano, dove si presume sia bruciata nell'incendio del 476 d.C. L'Afrodite di Cnido, una delle più famose, per non parlare sexy, statue di tutti i tempi, è perduta... ma chissà se lei possa essere ancora là fuori, in attesa (e desiderosa) di essere ritrovata?

