Il secondo corso di aggiornamento sulla prevenzione incendi, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta - presieduto dall’ing. Carlo Raucci - con il supporto della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta (FOICE), si è concluso con notevole successo. Il corso aveva l'obiettivo di mantenere l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei Professionisti Antincendio, come previsto dall'art. 4 del DM 5 Agosto 2011.

Durante il corso, che ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore, sono state affrontate tematiche di grande attualità e importanza per la prevenzione incendi. Tra i vari argomenti trattati vi sono stati "nuovi scenari della prevenzione incendi", "le aree a rischio per atmosfere esplosive", "le chiusure d’ambito in edifici civili", "le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico", "la nuova valutazione del rischio vita, rischio beni e rischio ambiente", "la classificazione al fuoco secondo la norma UNI 13501-2-2023", "la fire investigation", "la metodologia dell’ingegneria della sicurezza antincendio", "prevenzione incendi ed installazione impianti fotovoltaici" e "i nuovi decreti legati al nuovo codice di prevenzione incendi".

I partecipanti hanno potuto apprezzare la professionalità dei relatori e il coinvolgimento di esperti del settore come l'ing. Paolo Massimi Comandante VV.F. di Caserta, l'arch. Salvatore Longobardo, l'ing. Giuseppe Aglione, l'ing. Giuseppe Belardo, l'ing. Luca Ponticelli, l'ing. Rosario Dietze, l'ing. Donatella De Silva, il prof. Emidio Nigro, il responsabile del corso ing. Massimo Felicità e il direttore del corso ing. Luigi Sperlongano.

La manifestazione di chiusura dell’evento formativo, che si è svolta il 4 luglio 2024, ha visto la partecipazione dell'ing. Emanuele Franculli, Direttore Regionale VV.F. per la Regione Campania, il quale ha sottolineato l'importanza della formazione continua per garantire la sicurezza e l'efficienza negli interventi antincendio.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, Carlo Raucci, ha confermato l'impegno nell'organizzazione di futuri eventi formativi e culturali per rispondere alle esigenze del settore e del territorio.

Il corso ha confermato il rapporto di collaborazione tra l'Ordine degli Ingegneri di Caserta, il Comando Provinciale e il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, evidenziando l'importanza della sinergia tra i professionisti antincendio e le autorità competenti per garantire la sicurezza e la gestione efficace delle situazioni di emergenza.