“3, 2, 1” arriva l’ep d’esordio della band crossover della musica emergente italiana

Fra pop, elettronica, rap e indie, nasce il primo progetto discografico dei 5 giovanissimi musicisti marchigiani.

3, 2, 1… Lancio! Il primo EP dei xgiove! è la navicella che accompagna la band in un viaggio fatto di sogni, illusioni, notti magiche, inseguendo un gol, storie vissute, finite e voglia di riscatto.

È la fenice che rinasce dalle ceneri di quello che sono stati, con la consapevolezza di ciò che vogliono essere, nonché una raccolta di sei brani inediti, anticipata dall’uscita dei due singoli “Notte cosmica” e “La musica ci fa impazzire” e accompagnata dal nuovo singolo in uscita “Una vita che non fa x te”.

TRACK BY TRACK

LA MUSICA CI FA IMPAZZIRE

Un inno alla musica considerata un super potere, un linguaggio universale. Come è universale il bisogno di esprimersi attraverso essa.

MI SPACCO DI BRUTTO

Un equilibrio altalenante tra rassegnazione e speranza per la fine di un amore, però c’è sempre il venerdì in cui puoi bere tutto il bicchiere e, dopotutto, vederlo comunque mezzo pieno.



UNA VITA CHE NON FA X TE

La depressione di una routine quotidiana quantomeno asfissiante è sempre combattuta da un urlo di riscatto interiore. Quando perdi la speranza e ti abbandoni a te stesso, la voce della coscienza ti costringe a lottare. E proprio come la fenice, avrai la possibilità di rinascere dalle ceneri di una vita che non fa per te.



IL CUORE SUL CORTILE

Possiamo partire, andar via da qualsiasi posto, cosa o persona ma non è mai un addio perché torniamo sempre e non lasciamo mai chi e cosa abbiamo nel cuore.



NOTTE COSMICA

Viaggi in auto, stereo a palla, serate in spiaggia, sbronze con gli amici, cornetti alle 3 di notte e il bisogno costante di provare nuove emozioni e costruire nuovi legami, con la speranza di non perdersi mai.



LA MIA STORIA

Un concentrato di esperienze, ricordi, errori, rimedi e tanta voglia di combattere per esistere. Il tutto vissuto in meno di un quarto di secolo.



Pubblicazione EP: 28 febbraio 2018

Autoproduzione

BIO

Prendete cinque adolescenti con la stessa passione, metteteli nella stessa scuola e vedrete che le loro strade prima o poi si incroceranno: è quello che è successo ai xgiove! Tutto ha avuto inizio in un afoso pomeriggio di metà agosto, in una mansarda tutt’altro che climatizzata. Incontrarsi il pomeriggio e studiare le funzioni logaritmiche era davvero noioso, molto meglio trovarsi per suonare… più stimolante! Compito di matematica? 4 fisso (tranne Giacomo, la secchia che prendeva sempre 8). Canzoni imparate? 30 almeno… Canzoni imparate bene? 2 o 3 forse. In questi casi che si fa? Si inventa un nome. Si butta giù una scaletta.

Si cerca da suonare. Di lì a poco, si sono ritrovati catapultati dalla soffitta vuota alla piazza piena di gente. Dopo sette anni tra carichi, scarichi, nuovi amici, code in autostrada, furgone in panne e tante soddisfazioni quante porte chiuse in faccia, avvertono il desiderio comune di ricominciare tutto da capo, stavolta spinti dal bisogno di raccontarsi di più attraverso la loro musica. Nasce xgiove!

