Disponibile il nuovo singolo

Disponibile da venerdì 10 gennaio in radio e in digitale il nuovo singolo dei Totò Band "Resto a lottare", un brano dance che rappresenta un potente inno all'amore resiliente capace di superare le distanze e le difficoltà che spesso caratterizzano le relazioni moderne. Scritto da Salvatore Bosco, il brano invita gli ascoltatori a riflettere sul valore dei legami umani, sottolineando come, nonostante le sfide, ci sia sempre spazio per la speranza e la determinazione. La canzone si apre con un'immagine evocativa della tecnologia come ponte tra le persone, enfatizzando il potere dei messaggi e delle interazioni virtuali. In questo contesto, il "tocco digitale" diventa simbolo di connessione profonda, creando un legame che va oltre il semplice incontro fisico. La promessa di restare e di continuare a lottare per l'amore, nonostante le incertezze, è il tema centrale che anima le strofe.



Il ritornello, carico di energia e passione, è un grido di speranza che invita a non arrendersi, enfatizzando l'idea che l'amore vero non conosce confini e resiste anche nelle notti più solitarie. Con frasi evocative come "è un fuoco, fuoco, fuoco, non conosce paura", la canzone trasmette un messaggio di forza e tenacia, capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano.Nella seconda strofa, il tono si fa più introspettivo, esplorando i rischi e le fragilità delle relazioni a distanza, ma sempre con un occhio rivolto alla resilienza. La canzone non si perde nella malinconia, ma celebra la capacità di restare uniti nonostante le avversità, trasformando ogni parola scambiata in un gesto di coraggio.



"Resto a lottare" è dunque un'opera che parla a chiunque abbia mai vissuto un amore a distanza, colpendo per la sua sincerità e la forza del messaggio. È un richiamo alla perseveranza, una celebrazione della tenacia dei sentimenti e della fiducia che, anche nei momenti più difficili, l'amore possa prevalere.

In conclusione, il nuovo singolo dei Totò Band, "Resto a lottare" invita tutti a credere nell'amore, a lottare per esso e a riconoscere che, anche a distanza, i legami possono rimanere forti e vibranti.



Il progetto "Totò Band 2024/2025" rappresenta un'importante iniziativa musicale che mira a presentare una selezione di brani inediti, scritti internamente per definire un nuovo profilo artistico della band. Con circa 33 composizioni che spaziano tra pop italiano e pop rock, il progetto è realizzato in collaborazione con Caramella Blues e MLLendo music production.



Fondata nel 2022 da Salvatore Bosco, la Totò Band si dedica esclusivamente alla creazione di opere originali e partecipa attivamente a eventi e concerti in tutta Italia. La Totò Band è solita esibirsi su canali televisivi nazionali e satellitari, inclusi Canale Italia, Lazio Tv, Gold Tv, Bom Channel e altri. Composta da musicisti professionisti, la Totò Band offre il proprio talento e passione per garantire spettacoli di alta qualità ampliando la propria visibilità e raggiungendo un pubblico sempre più vasto. Inoltre, la Totò Band si impegna a promuovere la cultura musicale attraverso eventi, masterclass e collaborazioni con etichette discografiche, contribuendo così alla crescita del panorama musicale italiano.