La Juventus e Wojciech Szczesny vanno verso la separazione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il portiere polacco e bianconeri sono in fase di definizione per chiudere la questione e quindi liberare a zero il portiere.

Sia il giocatore sia la società hanno ormai raggiunto un accordo comune per rescindere il contratto con effetto immediato.

Documentazione in fase di preparazione e controllo; se tutto va bene, Szczesny lascia la Juventus ricevendo un compenso importante. Szczesny sarà disponibile come free agent.