A leggere le statistiche dell'ottavo di finale di Euro 2024 tra Svizzera e Italia sembra quasi che le due squadre abbiano giocato alla pari. In realtà gli elvetici, che hanno vinto per 2-0 con un gol per tempo, hanno giocato meglio tanto da essere padroni del campo per i primi 45 minuti e per metà della ripresa. Solo nel finale, per lo sforzo fatto, la Svizzera non è più stata in grado di ripartire e si è limitato solo a difendersi... senza però particolari patemi.

La partita dell'Itaia è stat pietosa, imbarazzante, ma non diversa da quelle contro Spagna e Croazia. Viste le precedenti prestazioni della Svizzera nel girone di qualificazione e visto il gioco dell'Italia, solo ipotizzare che questa partita potesse avere un diverso andamento era oltremodo illusorio, a meno di non credere nei miracoli.

Il capitano Gianluigi Donnarumma, ha commentato così la disfatta dell'Italia: "Fa male uscire così, fa malissimo, chiediamo scusa a tutti. Oggi abbiamo deluso e loro hanno meritato, non ho altro da dire. Abbiamo fatto fatica per tutta la partita, tranne quando loro si sono abbassati un po'. Abbiamo lasciato troppo spazio, non siamo mai riusciti a uscire con la palla. E’ dura da accettare, ma sono stati superiori. E’ mancato tutto, oltre al coraggio anche le qualità, nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, loro hanno avuto sempre il pallino del gioco. Nella ripresa dovevamo reagire, invece, abbiamo preso gol ed è stata dura".

Invece Spalletti, che non ne ha indovinata una, continua a parlare di freschezza:"Quel gol nel secondo tempo di ha tagliato le gambe e il morale, anche se siamo rimasti nella loro metà campo, però siamo stati poco incisivi. Quello che ha fatto la differenza è stato il ritmo, noi avevamo un ritmo minore. Avevamo proprio un passo e un’intensità inferiori nei duelli individuali. Il ritmo e la freschezza fanno sempre la differenza, l’altra volta con la Croazia avevo pensato che avrei dovuto far recuperare i giocatori, stavolta ne ho cambiati molti, ma non potevamo andare oltre a questo in questo momento. E’ chiaro che ci vuole più gamba e ritmo dentro la squadra, senza considerare la qualità, ci vuole più sacrificio. Molti non sono andati a pressare e non sono riusciti a rosicchiare quel centimetro in più, probabilmente non siamo arrivati nella condizione ottimale a questi Europei".

I giocatori che Spalletti ha selezionato, a meno che non gli siano stati imposti, non erano in grado di correre, non erano in grado di difendere, non erano in grado di organizzare una trama di gioco e, di conseguenza, neppure un'azione d'attacco. Lo hanno dimostrato con la Spagna e con la Croazia. Nonostante ciò Spalletti non se ne è reso conto o non è riuscito a porvi rimedio cercando soluzioni di gioco che almeno potessero essere compatibili con le condizioni tecnico-atletiche dei calciatori.

Quando si convoca e si fa giocare uno come Di Lorenzo che nello scorso campionato ha combinato solo disastri, tanto che il Napoli è riuscito a far bene solo quando lui era in panchina, è evidente che non si può sperare che una squadra possa vincere. Se uno fa il selezionatore e di una cosa del genere non riesce ad accorgersene, anche in questo caso è evidente che è più dignitoso per lui passare la mano.







Crediti immagine: x.com/IFTVofficial/status/1807107020207644782/photo/1