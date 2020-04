Per l'ottava volta consecutiva dall'insediamento di Murat Uysal come nuovo governatore nel luglio del 2019, la TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) ha deciso di abbassare il costo del denaro in Turchia.

L'istituto centrale turco l'ha portato all'8,75% con un taglio di 100 punti base, per provare a dar sostegno all'economia, duramente colpita dall'impatto della Covid-19.

Sui mercati valutari intanto, la Lira sprofonda e si porta sui minimi dall'agosto 2018 nei confronti del dollaro americano.