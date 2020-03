Al tempo del coronavirus anche la Philharmonie Berlin, ovvero la sala da concerto di Berlino sede dei Berliner Philharmoniker, rimarrà chiusa fino al 19 aprile, in seguito alle misure adottate anche in Germania per evitare l'allargamento del contagio da Covid-19.

Ma i "Berliner" continueranno a suonare, per chiunque desideri ascoltarli, nella Digital Concert Hall, la sala da concerto virtuale, messa a disposizione gratuitamente, per 30 giorni dalla data di registrazione dell'utente (non è necessario fornire alcuna carta di credito).

Centinaia di concerti, con interpreti prestigiosi, selezionabili per stagione, tipologia, genere, solisti, compositori, direttori d'orchestra: basta scegliere e ascoltare.

«Speriamo che attraverso questa iniziativa possiamo far piacere a quante più persone possibili tramite la nostra musica. Ci manca già molto il nostro pubblico e speriamo che in questo modo possiamo rimanere in contatto con loro almeno virtualmente», ha dichiarato Olaf Maninger, primo violoncellista dell'orchestra.

Sono oltre 600 i concerti a disposizione, inclusi 15 con il nuovo direttore stabile Kirill Petrenko. Al catalogo, da non dimenticare, si devono aggiungere i dietro le quinte: con documentari sulla storia dell'orchestra, ritratti di direttori e componenti dell'orchestra, interviste e molto altro!



Questo è l'indirizzo per l'ascolto: www.digitalconcerthall.com