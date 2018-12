Il nuovo thriller di Luca Cozzi in anteprima da Mondadori Alessandria

Sabato 8 dicembre, presso lo Store Mondadori di Alessandria, si terrà la presentazione in anteprima nazionale de "Il potere delle ombre", il nuovo thriller di Luca Cozzi.

Si tratta del terzo volume della serie dedicata all'ormai celebre Luke McDowell, ex ufficiale degli US Navy Seals, personaggio fuori dagli schemi, sicuramente non "politicamente corretto", ma attraverso il quale l'autore pone in risalto temi molto attuali che diventano spunti di riflessione per i lettori.

Lo scrittore, come sempre molto disponibile, sarà a disposizione dei lettori tutto il pomeriggio.