Al Senato il salva Salvini andrà in scena il 20 marzo, mentre il giorno successivo si discuterà la sfiducia a Toninelli

La conferenza di capigruppo del Senato, nel calendario dei lavori stabilito quest'oggi ha indicato che avrà luogo mercoledì 20 marzo alle ore 13 la votazione con scrutinio nominale simultaneo in relazione alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti di Matteo Salvini.

Il giorno successivo, giovedì 21 marzo, si terrà la discussione sulle mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro Toninelli presentate da Pd e Fi per la gestione della vicenda Tav.