Sono ancora da accertare nel suo complesso le conseguenze sulla Cirenaica del ciclone Daniel che ha causato devastanti inondazioni che hanno causato oltre 5.00 morti e una crisi umanitaria senza precedenti che richiede un intervento immediato a livello globale.

Daniel ha colpito la costa settentrionale della Libia orientale sabato notte. Le conseguenze peggiori le ha subite la città di Derna, dove interi quartieri sono stati letteralmente spazzati via a seguito del crollo di due dighe provocato dal ciclone.

Ancora il numero esatto delle vittime non è ancora definibile, con quello attualmente accertato che sembra purtroppo lontano dall'esser considerato definitivo. Secondo il direttore del centro medico di al-Bayda, Abdul Rahim Maziq, il numero delle vittime potrebbe arrivare fino a 20.000.

Horrifying scenes in devastated streets of Derna in #Libya as as struggle to recover bodies of those who died and help the injured and reunite families continues - #درنة #إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث #StormDaniel pic.twitter.com/Ouj6sk3aVH