Vediamo...

La vignetta del Fatto su Arianna Meloni fa schifo (Il Primato Nazionale)Arianna Meloni, Osho contro la vignetta: "Non l'avrei mai fatto" (Libero)Arianna Meloni, la barbarie della vignetta contro la sorella di Giorgia: «Colpiti figli e famiglia» (il Messaggero)

Quelli sopra riportati sono solo un esempio dei molti commenti apparsi sui media sulla vignetta pubblicata da Natangelo su il Fatto a commento della "sostituzione etnica" denunciata dal ministro Francesco Lollobrigida che, tra le principali qualità, ha quella di aver sposato la sorella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Avrà influito nell'esser diventato ministro? Chissà!

A quei titoli vanno aggiunti quelli dei politici e dei commentatori che, non solo ribadiscono i concetti sopra riportati, ma fanno a gara a spararla più grossa per far prevalere sui "concorrenti" la loro indignazione... poiché c'è una premier da gratificare che, in funzione dell'incarico, ha la possibilità di poter gratificare.

E tutto per una vignetta molto divertente che sottolinea e denuncia la fake news di Lollobrigida di cui, ovviamente, nessuno parla, come se quanto detto dal ministro cognato della Meloni fosse una cosa dovuta e normale... ma in Italia funziona così.

Nel grande circo "multimediatico" che si autoalimenta nel promuovere le idiozie per compiacere il potente di turno, la gravità di una affermazione (quella di Lollobrigida) finisce per essere oscurata e dimenticata dalle interpretazioni di comodo di una vignetta che fa solo della satira, oltretutto ben riuscita.

Dunque, si cerca di far perdere di vista all'opinione pubblica la sostanza dei fatti e la gravità di quanto detto da un ministro, per dare spazio alla querelle su di un commento satirico a tale affermazione... con la precisa volontà di far dimenticare all'opinione pubblica quale sia il vero problema.

Naturalmente - come promemoria agli scandalizzati di turno, politici e commentatori di vario genere - quando questo succede a farne le spese è la democrazia.

A proposito, visto il successo dell'ottima vignetta di ieri, Natangelo e il Fatto hanno pensato bene di pubblicare il seguito (l'immagine in alto)... una "vignetta riparatoria" altrettanto divertente.