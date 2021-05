Anela, dj producer toscana, è decisamente in ascesa nello scenario della techno internazionale. Sempre più spesso, sui siti internazionali e nelle chart, il suo nome viene citato accanto ai protagonisti della scena. Ad esempio, succede su Djanestop.com e non solo.

Paradossalmente, la pandemia che ha fermato i club di tutto il mondo, ha forse aiutato Anela ad emergere. "In molti credo si siano accorti della passione che metto in tutto quello che faccio in ambito musicale", racconta l'artista toscana. "E' in momenti difficili come questo che il rapporto con la musica diventa più intenso. Non solo per chi la musica prova a proporla come me, ma anche con chi poi ascolta e dimostra di apprezzare quello che faccio".

Il 7 maggio 2021 esce il suo nuovo singolo, "Touch My Body". E' disponibile in esclusiva nella compilation "Selections V2" pubblicata dalla label tedesca Black Snake Recordings. Il ritmo spinge forte, ma non mancano la melodia di una voce femminile e un pizzico di sensualità. "Credo che 'Touch my Body' sia uno dei brani più femminili che abbia mai prodotto", racconta Anela. "Noi donne riusciamo a volte a trasmettere il lato più romantico e dolce della vita, non solo la sensualità. Mi identifico molto in questo brano e in sonorità di questo tipo, che sappiano coinvolgere il dancefloor ma anche colpire chi, soprattutto in questo periodo in cui ballare nei locali è impossibile, voglia semplicemente viaggiare con la mente".

Tra l'altro, dopo "Touch My Body", Anela continua a lavorare in studio su diverse nuove produzioni che usciranno prossimamente. Il suo percorso di crescita in studio è costante, così come in console.

Uno dei segreti di Anela sembra essere essere proprio l'intenso rapporto con chi ascolta la sua musica. "Quando sei in console, la musica diventa una storia che deve avere un inizio e una fine. Il trasporto delle persone quando sei dietro al mixer, in ogni modo, in qualche modo si sente anche quando sei online. Ovviamente, alle 2 del pomeriggio in un dj set sui social o su YouTube il sound può essere un po' più vario che alle 2 di notte in un club. Ma il lavoro del dj resta lo stesso".

https://www.instagram.com/anela_dj_official/

https://www.facebook.com/anelaofficial/

https://djanetop.com/djanes/anela/

https://www.beatport.com/artist/anela/553463

https://soundcloud.com/antonella-anela

Antonella Anela AKA Anela è una dj producer italiana nata in Belgio. La sua carriera l'ha iniziata come modella, ma ad un certo punto della sua vita ha scoperto la techno, ed è stato amore a prima vista. In breve ha trasformato una semplice passione in una professione. Nella sua carriera ha pubblicato la musica con diverse etichette, tra cui AUTOTEKONE, IAMT Red label, Reloads Black, Gain Records, Eclipse Records e tante altre. E' poi diventata resident del Mind di Vinci (Firenze) e ha avuto l'onore di dividere il mixer con artisti internazionali del calibro di Luigi Madonna, Mattia Trani, Fatima Hajji, Roberto Capuano e tanti altri. Mentre pian piano il suo nome nella scena si fa sempre più spesso, Anela oggi è pronta a far scatenare i ritmi della techno nei top club europei.