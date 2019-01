Amazon: Echo Input da adesso disponibile anche in Italia

Da questo mercoledì, anche in Italia, per i clienti di Amazon è disponibile Echo Input, dispositivo che consente di integrare facilmente Alexa a un altoparlante esterno esistente tramite un cavo audio da 3,5 mm, incluso nella confezione, o via Bluetooth.

Echo Input è progettato per trasmettere la "voce" di Alexa attraverso uno speaker esterno, offrendo ai clienti un modo ancora più flessibile per il suo utilizzo.

Echo Input dispone di quattro microfoni che consentono di accedere ad Alexa da qualsiasi punto della stanza, anche durante la riproduzione della musica. Basta chiedere e Alexa risponderà alle domande, riprodurrà la musica, leggerà le notizie, controllerà la tua casa intelligente, aggiungerà voci alla tua lista delle cose da fare e molto altro ancora.

Se connessi a Echo Input, gli speaker possono essere aggiunti a un nuovo gruppo di riproduzione Musica multi-stanza oppure a uno già esistente, creando una riproduzione in streaming sincronizzata tra alcune stanze o in tutta la casa. Inoltre, con più dispositivi Echo a portata di ascolto, la tecnologia Echo Spatial Perception (ESP) di Amazon calcolerà in modo intelligente la chiarezza della voce, determinando quale Echo sia il più vicino per rispondere alla richiesta.

I clienti possono preordinare Echo Input fin da subito, mentre i dispositivi saranno consegnati a partire dal 30 gennaio.