In una New York vibrante e cosmopolita, si cela un segreto oscuro. "The Secret Family" è il thriller della talentuosa Maria Toriaco, che promette di tenerti con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. Questo avvincente audiolibro ti trasporterà in un mondo di misteri, tradimenti e rivelazioni inaspettate. Susan, figlia di un ricco imprenditore di nome George, cerca di smascherare il perfido David, colpevole della morte del padre e della madre Emily. Con l'aiuto di sua sorella Kate, imprenditrice a capo dell'International Group, Susan inizia ad indagare sulle aziende perdute del padre: le New City. Chi ne è entrato in possesso? Chi ha ucciso George ed Emily? Chi si nasconde dietro il misterioso David? Questi gli enigmi da risolvere. Un viaggio emozionante attraverso le ombre di New York. Ogni capitolo di "The Secret Family" prende vita grazie alla recitazione coinvolgente e intensa, immergendo l'ascoltatore tra i grattacieli imponenti di New York e vicoli oscuri, tra sussurri di pericolo, battiti di cuore accelerati e colpi di scena sorprendenti. Perché ascoltare "The Secret Family"? Intrigo e Suspense: Ogni momento è carico di tensione, con colpi di scena che ti terranno con il fiato sospeso fino all'ultima parola. Ambientazione Straordinaria: Vivi la magia e il mistero di New York come mai prima d'ora, attraverso una narrazione emozionante che ti farà sentire parte della storia. Non perdere l'occasione di vivere un'avventura mozzafiato con "The Secret Family” di Maria Toriaco, recitato e musicato da Gianluca Testa. Lasciati avvolgere da una storia ricca di emozioni, sorprese e intrighi. Ascolta ora e scopri il segreto che cambierà tutto! L'audiolibro "The Secret Family”, prodotto da Teatroformattivo, è disponibile su tutte le principali piattaforme di distribuzione.

Maria Toriaco - The Secret Family - Storia di una famiglia newyorkese (estratto dall'audiolibro)

Maria Toriaco - The Secret Family - Storia di una famiglia newyorkese

Narrato e musicato da Gianluca Testa

Scarica THE SECRET FAMILY in versione integrale:

https://www.lafeltrinelli.it/the-secret-family-storia-di-audiolibro-maria-toriaco/e/9791223052648?queryId=370f8656bae759c389d008d4141165f2

Ascolta gli audiolibri di Teatroformattivo: DOWNLOAD https://www.ibs.it/audiolibri/editori/teatroformattivo

Ascolta gratuitamente il PODCAST di Teatroformattivo Audiolibri: https://www.iheart.com/podcast/53-audiolibri-audiodrammi-e-fi-113898819/

Teatroformattivo Audiolibri

https://www.facebook.com/teatroformattivo/

Email: [email protected]

#MariaToriaco #TheSecretFamily #newyork #NewYork #audiolibri #narrazioni #voiceovers #voiceover #dubber #actor #luigipirandello #pirandello #classici #letteraturaitaliana #racconti #letteratura #nobel #scrittoriitaliani #audiolibri #audiobooks #gianlucatesta #narrazione #scrittori #italiani #contemporanei #opere #lingua #italiana #novelle #audiolibri #audiobook #narrazioni #narratore #attore #teatro #classici #novelleperunanno #GianlucaTesta #Audiolibri #Teatroformattivo #editore