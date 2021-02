Quelli che avrebbero dovuto diventare i suoi nuovi compagni nella squadra dei Catalans Dragons, lo avevano accolto nella chat di gruppo a "colpi di video gay".

Di chi parliamo? Del giocatore di rugby australiano (il rugby a 13) Israel Folau che, nell'aprile 2019 fu espulso da so club a seguito di dichiarazioni più che controverse nei confronti di omosessuali, atei e altri gruppi di persone-

L’inferno attende i gay, i bambini trans sono opera del demonio. Le cause dei devastanti incendi che hanno colpitol’Australia? Ovviamente colpa dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Dichiarazioni che all’epoca gli costarono il posto in Nazionale e il licenziamento in tronco dal suo club.

Dopo essere rimasto senza squadra, nel 2020 si accorda con i francesi dei Catalans Dragons. Ma come benvenuto, il suo compagno e connazionale James Maloney non ha resistito a mettere alla berlina le sue posizioni omofobe, ‘bombardandolo’ con video porno gay nella chat della squadra.

Ma Folau mira a tornare in Australia. Le trattative con i St George Illawarra Dragons sono però fallite nelle scorse ore per la pressione degli sponsor e dei tifosi, che si sono espressi contro l'ingaggio del giocatore.