Ci sono due appuntamenti cerchiati in rosso questa settimana, sul calendario economico degli investitori.

Si tratta dei meeting di politica monetaria della Bank of Canada e della Federal Reserve americana. Inoltre, non vanno dimenticate le trimestrali che arriveranno da Wall Street.

In ogni caso, la decisione più attesa dagli investitori riguarda la Federal Reserve, con i mercati che si attendono un ritocco dei tassi a partire dal prossimo mese di marzo, come annunciato dalla stessa FED nel meeting di dicembre, ma non si escludono comunque sorprese.

Il motivo? La variabile inflazione che ormai ha raggiunto i massimi da decenni. Questo inevitabilmente potrebbe spingere la Banca Centrale ad agire.