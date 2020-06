Il futuro delle energie è sempre meno legato al carbone, e sempre più legato alle fonti rinnovabili.

Già da tempo è in corso un dibattito per dare concretezza a questa svolta. Ma mentre molti fanno solo idee e progetti, la Germania si sta già portando avanti ed ha un piano preciso per diventare carbon free entro il 2050.

La svolta tedesca sarebbe basata sull'idrogeno, tanto che la Germania ha pianificato di realizzare una rete di distribuzione a livello nazionale mettendo in cantiere anche la conversione dei gasdotti, iniziando da quelli non più utilizzati.