In auto con droga e un coltello, in manette 26enne nel salernitano

Alla vista della gazzella il giovane è apparso nervoso.

I carabinieri di Amalfi hanno arrestato il 26enne N.R. di Pagani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.





Il giovane, fermato a bordo della sua autovettura in prossimità del Valico di Chiunzi, è stato perquisito dai militari che lo hanno trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 13 grammi di polvere bianca la cui natura è in fase di accertamento, nonchè un coltello a scatto con lama di 7 centimetri.

La droga ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane è stato arrestato ed è finito ai domiciliari.