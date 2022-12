Dall’inizio del mese di dicembre si sono riaccese le luci sulle rappresentazioni della Natività con la V edizione dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e visitabile gratuitamente per 5 settimane, per l’intero periodo delle feste.

Come da tradizione, i presepi sono eseguiti con tecniche, stili e materiali diversi, dalla carta alla stoffa, dal sughero al legno, provengono da ogni parte del mondo e sono specchio di culture e tradizioni differenti. Ogni opera è un piccolo capolavoro realizzato con passione e cura, il frutto della fantasia e della creatività di artisti e artigiani presepisti. Tra gli espositori figurano però anche amatori, bambini, ragazzi delle scuole, enti nazionali e internazionali, ambasciate, ecc.

A rendere ancora più suggestiva l’esposizione è lo scenario unico che accoglie i visitatori: piazza San Pietro e il grandioso colonnato progettato da Bernini.

-Quando: dal 8 Dicembre 2022 al 8 Gennaio 2023

-Dove: Piazza San Pietro

-Contatti: [email protected]

-Facebook: www.facebook.com/100presepi

-Sito web: www.100presepi.it/it

-Orari: dal 8 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023

-Colonnato sinistro di Piazza San Pietro

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00

Il 24 dicembre e il 31 dicembre l’Esposizione termina alle ore 17.00.

L’ultimo ingresso è sempre previsto non oltre 15 minuti prima dell’orario di chiusura.