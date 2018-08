Accordo Movimento Sociale Italiano e Fratelli D'italia, una base per l'aggregazione di tutte le destre

Parlando di Politica Nazionale, il MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO DESTRA NAZIONALE, ha raggiunto un eccellente risultato trovando un accordo con il Partito Nazionale FRATELLI D'ITALIA , ma è solo un primo passo, ci dice il Segretario Nazionale MSI-DN, Flavio Boccia, Professionista molto stimato di Salerno.

Con il mio team, in pochi giorni abbiamo costruito le basi essenziali per poter aggregare tutte le destre, un impegno non facile ma con la forza e la determinazione di Gaetano Ienco , Fabio Simeone e Giuseppe Lavalle, riusciremo a fare molto più di quando immaginiate, ci credo fermamente. Le Europee stanno alle porte e non ci faremo trovare impreparati.

La destra è nel cuore di tutti gli Italiani , ci dice Gaetano Ienco al telefono, oggi la destra moderna è il futuro per l'Italia, e lavorare per il bene del popolo è un onore per me. Portare avanti sia la tradizione missina, fatta di rispetto, educazione, fratellanza, sia la moderna destra, che deve rispecchiare i vecchi valori e riportarla alla realtà odierna. Un sogno chiuso in un cassetto e oramai dimenticato, e che adesso lo rivedo lucido e forte, pronto per essere realizzato. Portare avanti un progetto ambizioso scaturisce apprezzamenti da persone intelligenti e dinieghi da altri, e tutto questo è stato valutato. Mettersi in gioco, a viso aperto non è da tutti eppure, c'è sempre chi sta dietro l'angolo e aspetta per puntare il dito. Quale fosse la forza che muove queste persone , non ci è dato saperlo, ma noi dobbiamo tirare dritto, senza perdersi in chiacchiere sterili. Io penso che, se vuoi volare alto, devi essere un'Aquila.

Fabio Simeone, invece, ci racconta di questo progetto: Io ci metto anima e cuore in questa idea di aggregazione, molti ci hanno chiamato e comunicato la loro adesione, stiamo sviluppando un programma per tutti nel frattempo Il nostro programma è abbastanza ampio e copre dalle assicurazioni uguali in tutte le regioni, ai contributi statali per le casalighe, dal diritto al lavoro, al diritto del reddito minimo, alla sicurezza, alla nazionalizzazione, agli investimenti esteri, e nazionali, alla terra dei fuochi, ambiente , alla certezza della pena, alla Sanità , all'immigrazione, ecc... insieme lo aggiornerem , amplieremo e poi lo presenteremo.

Credo che adesso abbiamo tutti le idee più chiare, e che dire, aspettiamo ulteriori sviluppi?

Si, adesso è un momento di blocco per tutti, Ci risponde Flavio Boccia, visto il caldo di questi giorni e il periodo di ferie, anche se noi, per tutto il mese, dobbiamo continuare a lavorare a questo progetto, perché a settembre vogliamo portare novità importanti e dare una base solida dove costruire la nuova politica Nazionale ed Europea.

Ringrazio il Segretario Nazionale MSI-DN , e tutto l’organo direttivo per la loro disponibilità.



Vittorio Amandola