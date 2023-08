Il presidente del Niger deposto a seguito del colpo di Stato avvenuto il 24 luglio scorso, Mohamed Bazoum, in un articolo pubblicato sul Washington Post ha esortato gli Stati Uniti e l'intera comunità internazionale a "ripristinare l'ordine costituzionale" nel Paese.

Le implicazioni del colpo di Stato, ha dichiarato Bazoum, potrebbero avere un impatto "devastante" su scala globale, ampliando l'influenza della Russia nella regione del Sahel tramite i miliziani del gruppo Wagner. Per tale motivo, Bazoum fa appello al governo degli Stati Uniti e alla comunità internazionale affinché contribuiscano al ripristino dell'ordine costituzionale in Niger.

Nell'articolo, Bazoum ha avvertito che il colpo di stato, se dovesse riuscire, avrebbe "conseguenze devastanti per il nostro Paese, la nostra regione e il mondo intero. Lottare per i nostri valori condivisi, compreso il pluralismo democratico e il rispetto dello stato di diritto, è l'unico modo per compiere progressi sostenibili contro la povertà e il terrorismo. Il popolo nigeriano non dimenticherà mai il vostro sostegno in questo momento cruciale della nostra storia".

Bazoum, il primo presidente eletto democraticamente a succedere a un altro in Niger, è stato arrestato la scorsa settimana dalle sue stesse guardie. Il leader golpista, il generale Abdourahmane Tchiani, è stato insediato come capo di Stato.

A seguito del golpe, alcuni paesi africani come Mali e Burkina Faso, sembrano essersi schierati a fianco dei golpisti, mentre la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) ha inviato un ultimatum minacciando un intervento militare se il presidente eletto non sarà reinsediato entro domenica prossima. Intanto, la Nigeria ha tagliato da un paio di giorni la fornitura di elettricità a tutto il Paese.

I cittadini di alcune nazioni non africane, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, sono stati evacuati, ma non il personale delle ambasciate. Ciad e Cina, infine, stanno cercando una soluzione diplomatica alla crisi.

Il Niger è un importante produttore di uranio - combustibile vitale per l'energia nucleare - e sotto Bazoum era un alleato chiave dell'Occidente nella lotta contro i militanti islamici nella regione del Sahel. Il governo del presidente Bazoum è stato un partner dei paesi europei che cercano di fermare il flusso di migranti attraverso il Mar Mediterraneo, accettando di riprendere centinaia di migranti dai centri di detenzione in Libia, oltre a reprimere i trafficanti di esseri umani.

Venerdì il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha dichiarato che qualsiasi interferenza in Niger da parte di potenze non regionali come gli Stati Uniti difficilmente migliorerebbe la situazione, aggiungendo che la Russia si sta adoperando per favorire un rapido ritorno alla normalità costituzionale senza mettere in pericolo vite umane.