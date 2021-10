Dopo un'attesa infinita siamo pronti per riportarvi nel nostro magico mondo, fatto di luci, divertimento e musica! Ebbene sì, è arrivata di nuovo l'ora di ballare insieme a noi. Venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021, al Qi Clubbing di Erbusco IT'S TIME TO DANCE! E prima, come succede già da qualche settimana, di godersi dinner show deluxe tutti da vivere con il sorriso sulle labbra, con gli amici.

Venerdì 15 ottobre la festa è Reggaeton In Da Club by Nasty Night. Dopo il successo dell'estate che ha entusiasmato il Lago di Garda, ecco in Franciacorta l'energia di una festa decisamente hot. Dalla cena al dopo cena, ecco i suoni, l'energia e la musica di un evento perfetto per chi ama le sonorità internazionali.

Sabato 16 ottobre il party è "Secret Room". Eleganza, trasgressione e mistero avvolgeranno gli ospiti di Qi Clubbing per tutta la notte. Emozioni contrastanti, sensazioni uniche e la voglia di fare tardi, molto tardi. Dinner show & animazione by Black Label Events. Dalle 21 dinner show con prenotaz. obbligatoria, si balla da mezzanotte alle 4.



Qi clubbing

Erbusco - Via Dell'industria, 83 Erbusco (Brescia)

Uscita A4: Rovato

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (Anche WhatsApp)

(+39) 340 969 1787

