Giampiero Galeazzi torna sulla sua partecipazione a Domenica In per dare chiaririmenti sulla sua malattia

«Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete – ha detto in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. - La salute va su e giù... come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili».

E perché, allora, a fine anno si è presentato negli studi di Domenica In in carrozzina?

«Ho sbagliato - ha dichiarato Galeazzi - a presentarmi da Mara Venier in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina».

Il resto dell’intervista è un immancabile e dovuto amarcord delle sue imperdibili telecronache, a partire da quelle di canottaggio con il commento alle prestazioni dei fratelli Abbagnale.