"Omnia munda mundis", tutto è puro per i puri. E analogamente "Omnia immunda immundis", tutto è impuro per gli impuri.

Penso a questo ogni volta che sento insorgere giornalisti e politici per qualche innocente frase non ipocrita, che dice quello che si pensa, che dice la verità.

Forse è proprio la verità ad irritare ipocriti moralisti. Nella loro corruzione non riescono a pensare che qualcuno non sia corrotto, nella loro malizia non possono immaginare qualcuno non malizioso.

Vedono ovunque razzisti perché sono fondamentalmente razzisti e odiano gli italiani. Si sentono una razza superiore, sempre pronti a condannare le nefandezze fasciste dimentichi di quelle comuniste, coeve e più durature.

"Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello".