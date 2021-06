BLG Group, l'azienda che per oltre vent'anni è stata il leader indiscusso dell'investment activities in oltre 16 paesi del mondo, dopo 22 anni avvia una propria sede operativa nel Regno Unito al 58 di Gresham Street a Londra.

«Questa scelta -spiega il presidente onorario di BLG Massimiliano Nicolini - è stata strategica per poter avviare un percorso internazionale di sviluppo sulle nuove tecnologie di lead generation, in un mondo che oramai ha digitalizzato ogni ambito del mondo relazione il sistema di sviluppo delle connessioni individuali, soprattutto per le piccole e medie imprese, BLG ha sviluppato una businnes unit specifica che ha investito, in questo tempo di pandemia, sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che saranno messi a disposizione delle imprese e dei professionisti attraverso un iterazione tra il mondo reale da loro affrontato e la realtà moderna che ci troviamo a vivere».

BLG ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale proprietario che ha creato partendo dal 2018 proprio nelle sue strutture in Albania, oggi questa meraviglia della tecnica è in fase di avviamento e sarà resa disponibile alle PMI ed ai professionisti attraverso un processo di selezione. BLG ha investito in questi due anni in attrezzature realizzando 815 hardware dedicati ognuno dei quali sarà assegnato ad una specifica impresa del settore SBE. Il workflow operazionale di SM2P, così è stato nominato il gruppo di ricerca che ha generato il sistema di intelligenza artificiale, che permetterà di elaborare giornalmente 122.250 contatti con potenziali clienti, fornitori, partner delle 815 SBE che parteciperanno a questa prima slot room del primo data center interamente dedicato all’IA, un totale di 611.250 iterazioni attive ogni 24 ore, che significa in un anno di 365 giorni senza mai un momento di fermo un totale di 223.106.250 operazioni finalizzate ad un unico scopo : creare contatti utili per le PMI.

La particolarità è che questa struttura è in coentripres ovvero non vende servizi alle PMI ma le riunisce tutte in un unico centro di smistamento i cui costi sono ripartiti tra tutte le aziende partecipandi. Dai primi dati (considerando che la sperimentazione è partita in Albania nel centro di ricerca di Cerrik di BLG) ha confermato un RDPT del 9,75% per ogni singolo hardware dedicato impiegato; questo significa che il sistema è in grado di ottimizzare la lead generation e la lead profilization in modo ininterrotto e svolgendo il lavoro che normalmente svolgerebbe una businnes unit fisica di 5/7 operatori umani.

la unit SM2P di BLG

Didatticamente la lead generation consiste nel compiere le scelte strategiche migliori per il proprio business è diventato un obbligo per tutte le aziende che vogliono ottenere risultati. La Lead Generation è quell’insieme di azioni di marketing che hanno come obiettivo l’acquisizione e la generazione di contatti interessati. Il Lead, infatti, è un potenziale cliente interessato al prodotto/servizio offerto da un’azienda, che è entrato in contatto con noi lasciandoci i propri dati. Stilare una lista di contatti è possibile attraverso un’attenta strategia di lead generation, che può utilizzare strumenti di advertising ed acquisizione, sia online che offline.

Il mondo offline adopera ancora il passaparola, le chiamate a freddo, l’acquisto di spazi pubblicitari in TV e radio, la partecipazione a fiere ed eventi di settore. La comunicazione online, invece, ha assunto un predominio impressionante ed è ad oggi uno dei più potenti mezzi di lead generation e di conversione. Una buona strategia di marketing focalizzata sulla lead generation può rappresentare lo strumento più utile per far crescere il fatturato di un’azienda generando maggiori vendite e contatti interessati (i cosiddetti prospect) nel medio/lungo periodo. Infatti, va strutturato un percorso coerente e ragionato, fatto di tecniche e strategie differenti, per poter trasformare i lead in clienti fidelizzati.

La Lead Generation, a differenza dei tradizionali sistemi di vendita, è quell’insieme di tecniche di marketing che consentono ad un’azienda di generare potenziali contatti, attirando persone realmente interessate. Acquisire nuovi clienti con la Lead Generation è costruire relazioni e guadagnare fiducia di nuovi clienti mese dopo mese, per far sì che questi scelgano e continuino a scegliere il prodotto e/o servizio dell’azienda. Un tempo, per acquisire contatti, le aziende utilizzavano il passaparola dei consulenti commerciali che partecipavano a fiere o eventi di settore, oppure concentravano tutta la loro attenzione sulle classiche “chiamate a freddo”, oggi strumenti come i siti web, i social, l’e-mail marketing hanno stravolto il modo di fare lead generation. Il processo decisionale all’acquisto è totalmente cambiato.

Non è importante il fine, ma soprattutto il mezzo. Per ottenere i risultati sperati dalle campagne di lead generation è necessario adoperare gli strumenti più utili. Attraverso i canali più performanti, le aziende possono intercettare e conseguentemente convertire gli utenti interessati in potenziali clienti, predisponendo tutta una serie di attività di lead nurturing ed un costante monitoraggio dei risultati, che possa quantificare il ritorno delle diverse azioni di lead generation. L’approccio di BLG, forte dei suoi successi internazionali e sfruttando al meglio gli investimenti in questi anni di pandemia, ha portato a rendere disponibile alle PMI uno strumento che prima non esisteva in un modello cooperativistico.