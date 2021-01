Questa mattina in piazza Cavour, nel centro di Napoli, una parte della facciata di un'abitazione adiacente alla Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, detta comunemente chiesa del Rosariello, è crollata insieme al solaio.

La Chiesa aveva subito gravi danni durante il terremoto del 1980 e solo recentemente era stata riaperta al pubblico. La chiesa è nota anche per una statua della Vergine posta nel finestrone in al centro della facciata. La statua non ha però riportato danni.

Il crollo è avvenuto intorno intorno alle 7.30 e non ha provocato né vittime, né feriti, anche perché al momento in cui è avvenuto nessuno era nei paraggi, né all'interno, né all'esterno della chiesa. A crollare è stata la parte di facciata all'angolo tra piazza Cavour e via Stella.

L'area è stata messa in sicurezza da polizia municipale e vigili del fuoco.