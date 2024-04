"Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di “Che sarà” era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile.Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io".

Questo è quanto pubblicato sul proprio profilo social da Serena Bortone, conduttrice del programma "Ch sarà", scatenando - ovviamente e giustamente - polemiche e indignazioni su media e social.

Lo scrittore Antonio Scurati, dopo anni dedicati a descriverci i protagonisti del fascismo del "ventennio", è passato ad analizzare il fascismo attuale, nel libro Fascismo e Populismo, smentendo - correttamente - le dichiarazioni molti di politici e giornalisti da strapazzo:

"L’allarme per un ipotetico ritorno del fascismo guarda nella direzione sbagliata. L’attenzione degli allarmati democratici si concentra sui segnali più vistosi: gesti identitari (saluti romani, croci celtiche), violenze fisiche, manifestazioni di odio razziale. Si tratta di fenomeni esecrabili, ma appunto perché plateali forse meno pericolosi rispetto a quelli meno immediatamente evidenti: i movimenti politici che, pur ripudiando il ricorso alla violenza agita sul piano fisico (ma non su quello verbale) e pur muovendosi all’interno delle regole del gioco democratico, manifestano chiari caratteri ereditari del fascismo novecentesco. Sono quei partiti – spesso difficilmente riconducibili alle categorie di destra e sinistra – che vengono convenzionalmente definiti come populisti o sovranisti. Mentre i nostalgici dichiarati del nazifascismo non sono che un fenomeno di nicchia, i populisti europei e americani discendono, consapevolmente o inconsapevolmente, non dal Mussolini fondatore del partito fascista ma dal Mussolini che per primo intuisce i meccanismi della seduzione politica nella società di massa".

Nella Rai (post) fascista rinominata TeleMeloni, come può uno scrittore che sostiene tale tesi esibirsi in un monologo sul 25 aprile?

Tra le varie indignazioni social, questa è quella di Nicola Fratoianni di AVS:

"La Rai di Meloni censura il 25 Aprile. Oggi la conduttrice Serena Bortone denuncia infatti come, senza alcuna spiegazione, sia stato cancellato dal suo programma il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile, previsto questa sera su Rai 3.Non gli bastava aver distrutto il servizio pubblico, non gli bastava aver occupato ogni poltrona possibile, non gli bastava aver cancellato la par condicio in vista delle elezioni. No, non gli basta. E quindi, se sei uno scrittore di fama internazionale e parli di Liberazione dalla dittatura nazi-fascista nella Rai di Meloni, ti cancellano.Gravissimo, vergognoso, estremamente pericoloso. Per la libertà d'informazione e la democrazia del nostro Paese.Chissà, forse tutto ciò ha ricordato allo stesso Scurati qualche passo del suo libro su Mussolini "Il figlio del secolo"...Meloni e soci devono molte spiegazioni, non a noi ma a cittadine e cittadini. Per questo presenteremo un'interrogazione parlamentare.Da TeleMeloni a TeleRegime il passo è breve".





Crediti immagine: la vignetta è di Mannelli