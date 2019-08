Neymar alla Juventus e Dybala al PSG? Per ora il titolo Juventus vola in borsa

Secondo il brasiliano Globoesporte, Paris Saint Germain e Juventus starebbero trattando per lo scambio di Dybala e Neymar.

L'attaccante brasiliano, in rotta con il club parigino è stato proposto al Real Madrid e al Barcellona, ma evidentemente senza fortuna (almeno finora). Sul versante torinese, Dybala da risorsa è diventato esubero, ma anche in quel caso né le squadre spagnole e neppure quelle inglesi, oltre il Bayern - le uniche in grado di spendere i soldi chiesti dalla Juventus per il suo cartellino - si sono poi rivelate interessate all'acquisto delle sue prestazioni sportive.

Come entrambe le esigenze possono trovare comune soddisfazione? Per i media spagnoli, Neymar potrebbe arrivare a Torino in cambio di Dybala, che approderebbe a Parigi, più 100 milioni.

C'è tempo fino al 2 settembre prima che questa sessione di mercato termini. Nel frattempo, grazie a questa notizia, il titolo Juve è iniziato a volare in borsa.

Difficile capire, però, come un'operazione del genere possa giovare al bilancio della società bianconera. Infatti, oltre all'onere non indifferente del costo dell'operazione, c'è da aggiungere l'esborso per lo stipendio di Neymar, senza contare gli esuberi in rosa ancora da piazzare e il monte ingaggi che salirebbe fino a mettere a rischio la Juventus nei confronti del FPF della Uefa.