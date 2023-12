Esplora 'Il Grande Albero' di Susanna Tamaro: Libro Avventuroso per Ragazzi

Nel libro "Il Grande Albero" di Susanna Tamaro, pubblicato da Piemme il 28 novembre 2023, la storia di uno scoiattolo di nome Crik prende vita in un racconto emozionante e coinvolgente, dedicato ai ragazzi dai 10 anni in su.

Questo libro narra la vita pacifica tra le fronde di un grande albero, dimora degli animali del bosco. Tutto cambia quando l'Uomo arriva con l'intenzione di segare l'albero e trasformarlo nell'abete più celebre del mondo, destinato a piazza San Pietro a Roma per le festività natalizie.

Crik, determinato a proteggere l'albero e il suo habitat, trova un alleato inaspettato nel piccione Numa Pompilio. Insieme, sfideranno ogni avversità, persino compiendo miracoli, per salvare l'albero e preservarne la bellezza.

Questa storia non è solo un'epica avventura, ma trasmette un potente messaggio sull'importanza dell'amicizia, della determinazione e del rispetto per la natura. "Il Grande Albero" offre ai giovani lettori un viaggio emozionante e ricco di insegnamenti su valori come la conservazione ambientale, l'amicizia e la speranza.

Accessibile attraverso il Bonus Cultura e/o Carta del Docente, questo libro rappresenta un'occasione unica per arricchire la libreria dei ragazzi con un'avventura coinvolgente e stimolante. Susanna Tamaro confeziona un capolavoro letterario che cattura l'immaginazione e lascia un'impronta duratura nei cuori dei lettori, invitandoli a riflettere sul significato della solidarietà e della tutela della natura.