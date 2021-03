Noi percepiamo le strade come nient'altro che una rilassante piattaforma utilizzata dalle nostre auto per portarci da un punto ad un altro, tuttavia, alcune strade portano con sé un passato sinistro che potrebbe far venire un brivido o anche due lungo la schiena.

Spettri sulla strada, creature inquietanti e uccelli fantasma, questa è la Ghost Road della Scozia