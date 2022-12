Angela Trapani nasce a Palermo il 30/07/1983 in arte Angie nutre una grande passione per la musica fin da bambina canticchiando le canzoni dello Zecchino d'oro e di Raffaella Carrà. In età adolescenziale comincia a studiare canto individuale, di gruppo e corale presso la scuola musicale Diapason di Siena, adattando il suo stile pop rock ai gruppi hard rock nati all’interno della scuola. Ha frequentato il corso di canto moderno e il corso base di chitarra presso la scuola musicale Soundy di Badesse.

Fa parte di un'associazione culturale Grg La Badia che le ha dato l’opportunità di partecipare al concorso canoro Voci nuove.it nel 2018 e nel 2019 raggiungendo la finale. Nel 2020/21 ha partecipato al Casting di Sanremo New Talent che si è svolto in estate a Rimini e in inverno a Sanremo. Oggi fa parte di un progetto musicale che la guiderà attraverso un percorso di studi nella stesura e pubblicazione di brani inediti.



Angela Trapani Titolo del brano cavallo di battaglia Vertigine di Levante

Facebook

https://www.facebook.com/angela.trapani.18



Instagram

https://www.instagram.com/angela.trapani/



Tiktok

https://www.tiktok.com/@angelatrapani686